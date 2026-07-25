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Политика

Сальдо назвал способ не допустить трагедии, подобные Кирилловке

Сальдо: лишение нацистов власти в Киеве остановит трагедии, подобные Кирилловке
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Удары по мирным жителям не прекратятся, пока власти Киева остаются на своих местах. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС, комментируя атаку Вооруженных сил Украины на турбазы в Запорожской области.

«С такими главарями у Украины будущего нет. <...> Дипломатия здесь не поможет — отвечать нужно ударами по позициям и ресурсам врага. Потому что пока нацисты на Украине держатся во власти, трагедиям, подобным той, что случилась в Кирилловке, не будет конца», — сказал он.

Туристические базы в поселке Кирилловка в Запорожской области подверглись атаке в ночь на 25 июля. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, травмы получили 14 человек — трое несовершеннолетних и 11 взрослых. Еще восемь человек, включая двух детей, спасти не удалось. Сейчас на месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что российская сторона соберет доказательную базу по атаке ВСУ на туристические базы в Запорожской области и передаст информацию международным структурам.

Ранее Захарова осудила удар ВСУ по турбазам в Запорожской области.

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