В Московской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на территории Московской области. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в «Максе».

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.

В РСЧС уточнили, что в регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.

25 июля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1060 беспилотных летательных аппаратов и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. При этом общее количество ликвидированных за время СВО дронов достигло 189 475.

Кроме того, силы Черноморского флота РФ в акватории Черного моря нейтрализовали украинский безэкипажный катер.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жители Кирова перед ракетным ударом ВСУ по местному предприятию не получали SMS с предупреждением об опасности и не слышали, чтобы в городе работали сирены.

Ранее российские войска нанесли новые удары по портам Украины.