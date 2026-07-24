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Общество

Жители атакованного ВСУ города заявили, что их не предупредили о ракетной опасности

Жители Кирова пожаловались, что не получали предупреждений о ракетной опасности
Shutterstock/Oleg Elkov

Жители Кирова перед ракетным ударом украинских войск по местному предприятию не получали SMS с предупреждением об опасности и не слышали, чтобы в городе работали сирены. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«SMS не было, сирен вроде бы тоже не было. Никому из знакомых ничего не приходило, хотя у всех разные операторы связи», — рассказал журналистам один из жителей.

Еще одна местная жительница заявила, что узнала о ракетной опасности в Кирове из соцсетей. При этом авторы материала обратили внимание, что предупреждение о возможной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) было опубликовано в одном из мониторинговых Telegram-каналов.

24 июля украинские военные нанесли удар по предприятию в Кирове, применив крылатую ракету «Фламинго». По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, в результате атаки пострадали 26 человек. Еще шесть граждан получили несовместимые с жизнью травмы. Сейчас на месте происшествия работают специалисты оперативных служб. Комментируя произошедшее, украинский лидер Владимир Зеленский назвал действия ВСУ «дальнобойной санкцией» в отношении России.

Ранее в Кирове после атаки ВСУ произошло частичное отключение света и воды.

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