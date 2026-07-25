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Армия

При ударе по полигону под Киевом уничтожен сотрудник украинских спецслужб

Страна.ua: полковника СБУ Сиренко погиб при ударе по выставке дронов под Киевом
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко ликвидирован в результате удара по месту проведения военной выставки под Киевом. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

«Судя по открытым источникам, ранее он возглавлял управление Центра спецопераций СБУ и служил в Ираке», – говорится в публикации.

До этого стало известно, что в результате этого же удара погибла глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления госохраны Украины Валентина Савицкая.

Накануне российские силы нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По данным украинских СМИ, речь идет о выставке ассоциации производителей беспилотных систем «Армада». На мероприятии планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы. Предварительно, около ста человек были ранены. Украинская сторона утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты. В Минобороны России позднее подтвердили эту информацию.

Ранее сотрудник польской компании погиб при ударе по выставке БПЛА на Украине.

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