В Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от беспилотников

Дрозденко: в Ленобласти разработали платформу «Плот-47» для защиты от БПЛА

В Ленинградской области разработали плавучую платформу «Плот-47» для защиты портовой инфраструктуры от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

«Она (платформа — «Газета.Ru») предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА. Аналогов в стране пока нет», — написал глава региона.

Дрозденко добавил, что разработка уже получила предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института Военно-морского флота (ВМФ). Производство платформы полностью локализовано в Ленинградской области, отметил губернатор.

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся налету беспилотников. Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Над Ленинградской областью уничтожили более полусотни дронов, в Пулково около 50 рейсов задержались более чем на два часа. Два логистических комплекса Wildberries временно остановили работу.

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