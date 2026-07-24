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Армия

В Новгородской области сообщили об отражении атаки беспилотников

Губернатор Дронов: в Новгородской области ночью сбили 25 украинских БПЛА
Alina Smutko/Reuters

Атаку более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в Новгородской области ночью. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Дронов.

«Над Новгородской областью сбито 25 БПЛА», — говорится в заявлении.

Губернатор выразил благодарность российским военнослужащим, уничтожавшим дроны над регионом. В то же время он предупредил жителей, что приближаться и трогать фрагменты БПЛА в случае их обнаружения нельзя, поскольку они могут представлять опасность.

По данным министерства обороны России, всего в ночь на 24 июля над территорией страны перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки были отражены в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали в Тверской, Орловской, Рязанской, Псковской, Владимирской, Курской, Смоленской, Ленинградской, Тульской, Белгородской, Калужской, Брянской и Новгородской областях. Также несколько БПЛА сбили над акваториями двух морей — Черного и Азовского.

Ранее люди пострадали в результате налета украинских дронов в Ленобласти.

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