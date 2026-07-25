Конгресс США может лишить Трампа денег на продолжение конфликта против Ирана

Bloomberg: администрации США может не хватить денег на конфликт против Ирана

Администрация США испытывает трудности при поиске средств для финансирования военного конфликта против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации издания, согласование конгрессом США увеличения военного бюджета практически застопорилось. По этой причине американская администрация пытается найти дополнительное финансирование из других источников. При этом президент США Дональд Трамп мало что делает для решения возникшей ситуации в конгрессе.

В конце июня телеканал CNN со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований сообщил, что расходы США на военную операцию против Ирана составили около $40 млрд. По оценке экспертов, основную часть затрат составили расходы на боеприпасы — около $26 млрд. Также, согласно данным исследования, первые 100 часов боевых действий обошлись США в $3,7 млрд.

Ранее в МИД Ирана заявили, что меморандум с США может оказаться под угрозой.