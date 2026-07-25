Авиация Саудовской Аравии нанесла удары по Йемену

Авиация Саудовской Аравии нанесла серию авиаударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры в портовом городе Ходейда на побережье Красного моря в западной части Йемена, а также по острову Камаран. Об этом сообщает информационное агентство SABA, подконтрольное мятежному движению йеменских хуситов «Ансар Аллах».

По его словам, саудовские истребители нанесли пять ударов по территории города. Кроме того, атаке подвергся йеменский остров Камаран в Красном море.

Удары были нанесены после того, как власти Саудовской Аравии сообщили о нападении на еще один танкер королевства в Красном море.

При этом, по данным источников саудовского телеканала Al Arabiya, в Ходейде произошли взрывы на складах с оружием.

До этого сообщалось, что Вашингтон работает над заключением в ближайшие месяцы «долгосрочной дипломатической сделки», по которой Израиль согласится с новыми обязательствами по признанию палестинского государства в обмен на нормализацию дипломатических отношений еврейского государства и Королевства Саудовская Аравия.

Ранее Иран потребовал компенсации ущерба от пяти стран Ближнего Востока.