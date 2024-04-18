США сделали предложение Саудовской Аравии и Израилю

Вашингтон работает над заключением в ближайшие месяцы «долгосрочной дипломатической сделки», по которой Израиль согласится с новыми обязательствами по признанию палестинского государства в обмен на нормализацию дипломатических отношений еврейского государства и Королевства Саудовская Аравия (КСА). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Белый дом предложил Эр-Рияду перейти к более официальным отношениям с Вашингтоном в сфере безопасности, помощь в развитии гражданской ядерной энергетики, а также обещает предпринять новые усилия на пути к признанию палестинского государства.

Израилю США предлагают нормализацию отношений с Саудовской Аравией. Источники издания подчеркивают, что уничтожение совместными усилиями иранских ракет и дронов, которые были запущены Ираном, должно убедить еврейское государство в том, что защита угроз, исходящая от Тегерана, может быть укреплена за счет сотрудничества с Саудовской Аравией.

До этого постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Иерусалим выступает против принятия Палестины в ООН в качестве полноправного государства-члена организации.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.