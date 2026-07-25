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Армия

В двух городах Украины прогремели взрывы

«Страна.ua»: в Сумах и Запорожье произошли взрывы
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Взрывы произошли в Сумах и подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Местные паблики пишут об атаке БПЛА», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в девяти областях Украины.

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что потери Украины от ударов России по инфраструктуре больше того ущерба, который несет Россия от украинских атак. По ее словам, украинские власти хвастаются ударами по России, но затем получают более мощные ответные удары по Киеву, Одессе и другим городам.

24 июля российские военные нанесли удары по портам Одессы, Измаила и Николаева. Также сообщалось, что Россия ударила десятью баллистическими ракетами по объектам в Киеве.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удары по украинским портам, после которых суда перестали заходить в них, снижают боеспособность Вооруженных сил Украины.

Ранее Россия отрезала Украину от Черного моря.

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