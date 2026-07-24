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Сырский передал полномочия новому главкому ВСУ

Экс-главком ВСУ Сырский передал полномочия Драпатому
Telegram-канал Политика Страны

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский передал свои полномочия Михаилу Драпатому. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На церемонии я официально передал полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-майору Михаилу Драпатому», — написал Сырский.

Кроме того, во время мероприятия был представлен новый начальник Генерального штаба ВСУ Игорь Скибюк.

До этого Драпатый сделал ряд резких заявлений о России, отметив, что российская нация не имеет права на существование и что страну нельзя считать соседом Украины. Он также оскорбительно высказался о жителях Донбасса, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза». Эти высказывания вызвали резкую реакцию в МИД России и Госдуме, которые назвали их нацистскими и заявили, что за них придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Михаила Драпатого в адрес россиян.

Ранее силовики раскрыли обширные связи семьи нового главкома ВСУ с Россией.

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