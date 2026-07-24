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Армия

У депутата Госдумы возникли вопросы в связи с ударом по Кирову

Депутат Чепа: РФ нужны системы, которые бы определяли запуск ракет «Фламинго»
Владимир Трефилов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны должны определять запуск ракет «Фламинго» еще на территории Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть вопросы. Почему ракета пролетела такое расстояние? Если это ракета «Фламинго», то у нас должны быть системы, которые определяют запуск таких ракет еще на территории Украины. Я думаю, что наши средства ПВО должны были засечь ее раньше», — сказал парламентарий.

Чепа отметил, что есть определенные вопросы, с которыми надо разбираться.

При этом, по его словам, цель подобных атак ВСУ заключается в попытке дестабилизировать обстановку в России. Как подчеркнул Чепа, только ответные меры могут остановить террористов от их замыслов и действий.

Киров впервые подвергся ракетной атаке — удар пришелся по одному из предприятий, сообщил губернатор Александр Соколов. По информации украинских СМИ, ВСУ применили крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 км. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку «дальнобойной санкцией». Тем временем кировчане пожаловались, что не получали оповещений о ракетной опасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ беспилотниками атаковали спецтехнику в ЛНР.

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