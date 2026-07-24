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Армия

ВСУ беспилотниками атаковали спецтехнику в ЛНР

Пасечник: в Лисичанске украинский дрон ударил по машине в момент раздачи воды
Telegram-канал «Леонид Пасечник»

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал машину в Лисичанске в момент раздачи воды местным жителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Он рассказал, что машину с водой в населенный пункт направил регион-шеф Татарстан. Ресурсы предназначались для людей, временно оставшихся без водоснабжения.

«Чудом никто не пострадал», — отметил Пасечник, говоря о последствиях удара.

По его словам, еще одну атаку зафиксировали в Первомайске. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона ударили по территории одного из муниципальных предприятий. Информация о раненых не поступала. Тем не менее здание, а также специальная техника получили повреждения.

Кроме того, атаке подвергся экскаватор в Белокуракинском муниципальном округе. Техника, предоставленная ЛНР одним из дорожных предприятий шефа-региона Воронежской области, оказалась повреждена.

23 июля БПЛА ВСУ ударили по территории оптовых продовольственных складов, рынку, автостоянке и грузовым автомобилям в Луганске. В Сватово был целенаправленно атакован водитель «Луганскэнерго», мужчина получил травмы, подчеркнул Пасечник.

Ранее украинский беспилотник залетел в окно жилого дома в ЛНР.

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