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Армия

В России назвали атаку на выставку БПЛА под Киевом ударом по центру принятия решений

«Воевода вещает»: ВС РФ ударили по центру принятия решений на выставке под Киевом
Михаил Фомичев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России атакой на выставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под Киевом нанесли удар по центру принятия решений Украины. Об этом заявил Telegram-канал «Воевода вещает».

«Удар по центру принятия решений. Началось?» — говорится в публикации.

24 июля российские войска атаковали полигон в Киевской области Украины, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, около сотни человек были ранены. Украинская сторона утверждает, что ВС России выпустили две баллистические ракеты.

Минобороны России подтвердило удар по выставке БПЛА под Киевом. По данным ведомства, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, где проводилась выставка перспективных украинских и иностранных беспилотников, которыми Украина атакует гражданские объекты на территории России.

Ранее на Украине возбудили дела после удара России по выставке с «оборонщиками».

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