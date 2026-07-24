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В Минобороны России раскрыли, кто находился на выставке под Киевом в момент удара

Минобороны РФ: на выставке БПЛА под Киевом находились представители спецслужб
Ronen Zvulun/Reuters

На выставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под Киевом в момент удара находились представители командования сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спецслужб республики. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории», — говорится в сообщении.

В этом же посте Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, где проводилась выставка украинских и иностранных беспилотников. По данным ведомства, эти аппараты Украина задействует при атаке на гражданские объекты на территории России.

24 июля российские войска атаковали полигон в Киевской области Украины, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, десять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, еще около сотни ранены. Украинская сторона утверждает, что ВС России выпустили две баллистические ракеты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, как ВС РФ узнали о выставке БПЛА в Киевской области.

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