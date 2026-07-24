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Армия

Главком беспилотных войск ВСУ усилил меры безопасности из-за опасений за свою жизнь

RT: главком беспилотных войск ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности из-за страха
Роберт Бровді (Позивний Мадяр)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главнокомандующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр», усилил меры личной безопасности, опасаясь за свою жизнь. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным источника издания, Бровди практически перестал пользоваться мобильной связью, опасаясь, что его местоположение могут установить российские военные. Также он редко покидает защищенные командные пункты.

Отмечается, что меры безопасности были усилены и для его семьи после возбуждения в России уголовного дела о теракте в отношении Мадьяра.

С весны 2026 года на официальных ресурсах подразделений Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра» начали появляться вакансии полиграфологов, специалистов по служебным расследованиям и аналитиков по безопасности. По мнению опрошенных изданием экспертов, это может быть связано с поиском нелояльных сотрудников и усилением внутреннего контроля.

Также украинские подразделения операторов БПЛА ищут копирайтеров, дизайнеров, 3D-художников, видеографов и SMM-специалистов. Депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии RT заявил, что такие специалисты необходимы для создания позитивного информационного образа и распространения фейков.

До этого сообщалось, что украинские спецслужбы рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому минимизировать публичные выступления на фоне повышенных рисков покушения. Отмечается, что такие меры связаны с акциями протеста на Украине, а также с целым рядом покушений, совершенных Главным управлением разведки (ГУР) минобороны и Службой безопасности страны (СБУ) в отношении политических оппонентов украинского лидера.

Ранее ВС РФ поразили штаб «Птиц Мадьяра», координировавший удары по бензовозам.

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