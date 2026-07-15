ВС РФ поразили штаб «Птиц Мадьяра», координировавший удары по бензовозам

Вооруженные силы РФ поразили один из полевых штабов украинской бригады «Птиц Мадьяра» в Херсонской области. Об этом сообщает Mash.

По информации журналистов, российские военнослужащие с помощью авиабомб ФАБ-3000 ударили по базе 414-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Карабелов.

«Именно это подразделение управляло атаками на бензовозы, идущие по маршруту в Крым», — утверждается в публикации.

В тексте уточняется, что на пораженном штабе «Птиц Мадьяра» координировали удары по трассе «Новороссия», соединяющей Ростовскую область и Крым. Как заявлял командир украинской бригады Роберт Бровди, он вместе с сослуживцами планирует «отрезать Крым от суши».

Российские бойцы в ходе операции ликвидировали около 60 военных ВСУ, добавили авторы материала.

8 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль основные маршруты передвижения украинских войск в правобережной части региона. Он уточнил, что техника ВСУ больше не может передвигаться по трассе Херсон — Николаев.

Ранее власти сообщили о разработке мер для противодействия дронам ВСУ на трассе «Новороссия».