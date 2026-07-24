Шесть человек погибли в результате ракетной атаки в Кировской области

Губернатор Соколов: в результате ракетной атаки на предприятие погибли 6 человек

В Кировской области предприятие подверглось ракетной атаке — шесть человек погибли, еще 26 ранены. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», — написал он.

Губернатор также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео последствий атак, а также любой информации о них.

Накануне глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при пожаре, начавшемся в частном доме после налета украинских беспилотников, погиб трехлетний мальчик. Гусев уточнил, что пожар в частном доме в пригороде Воронежа произошел из-за падения БПЛА. Родители ребенка получили ранения разной степени тяжести. Губернатор выразил соболезнования родным мальчика и пообещал оказать всю необходимую помощь.

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