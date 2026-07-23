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Армия

В пригороде Воронежа при атаке ВСУ погиб трехлетний мальчик

Трехлетний мальчик погиб при пожаре после падения БПЛА в Воронежской области
Мария Девахина/РИА Новости

Трехлетний мальчик погиб при пожаре, начавшемся в частном доме в Воронежской области после налета украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что пожар в частном доме в пригороде Воронежа произошел из-за падения БПЛА.

«К большому сожалению, погиб трехлетний мальчик», — написал чиновник.

Родители ребенка получили ранения разной степени тяжести. Губернатор выразил соболезнования родным мальчика и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Этой ночью в том же муниципалитете при атаке ВСУ был легко ранен 19-летний молодой человек. По словам Гусева, ему госпитализация не потребовалась.

Губернатор уточнил, что за минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем и шестью районами области 36 украинских беспилотников. В результате атаки, в частности, были повреждены склады маркетплейса, какого именно Гусев не уточнил. Он лишь указал, что повреждения получила кровля одного склада, у другого во время атаки БПЛА пострадал фасад.

Ранее военный эксперт рассказал, как защитить Россию от дронов ВСУ.

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