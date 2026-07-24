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Находившийся под следствием бывший замглавы российского города ушел на СВО

Арестованный экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов ушел на СВО
Администрация Дмитровского муниципального округа/ВКонтакте

Заместитель главы Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов, который с февраля 2025 года находился под следствием за получение взятки, заключил контракт с Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Как уточнил собеседник агентства, знакомый с ходом расследования, на этой неделе Ионов из следственного изолятора направился в зону СВО.

В начале февраля 2025 года чиновника арестовали по уголовному делу о получении взятки за помощь одному из операторов рекламы в победе на аукционе. Ионова задержали в ходе оперативного эксперимента при передаче ему муляжа трех миллионов рублей.

В феврале того же года суд обратил в доход государства активы Ионова и его близких общей стоимостью 65 млн рублей.

До этого бывший заместитель главы Карелии по внутренней политике и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, обвиняемый получении взяток на сумму около 37 млн рублей, обращался в Минобороны по вопросу заключения контракта для участия в спецоперации. Уточняется, что в ноябре 2023 года Любарский ушел добровольцем на спецоперацию, однако вернулся в Петрозаводск, получив ранение.

Ранее экс-чиновник ФТС Алеев отправился в зону СВО.

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