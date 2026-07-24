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Армия

Неизвестная инфекция расправилась с украинскими военными

РИА Новости: инфекция убила более 20 военных ВСУ в Черниговской области
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Свыше 20 украинских военнослужащих в Черниговской области погибли от неизвестного острого инфекционного заболевания. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

По информации издания, речь идет о 36-й путевосстановительной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там зафиксировали вспышку острого инфекционного заболевания, происхождение которого неизвестно.

«18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — сказал собеседник агентства.

В мае агентство ТАСС сообщило, что иностранные наемники, которые воюют на стороне Украине, в социальных сетях пишут о частых проблемах со здоровьем у военнослужащих ВСУ. По данным агентства, один из наемников опубликовал видео, на котором слышны кашель и чихание, и сообщил, что его разместили в одном доме с украинскими военными. Он отметил, что его раздражает их постоянное болезненное состояние, которое он назвал «чумой».

Ранее в ВСУ отреагировали на информацию о наркоманах и аутистах на фронте.

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