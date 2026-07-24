Стало известно о пострадавших при ночной атаке США по Ирану

Tasnim: четыре человека погибли при атаке США по иранскому городу Ахваз

Четыре человека погибли в результате ракетной атаки США по иранскому городу Ахваз и его окрестностям. Об этом сообщает агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что еще пять человек получили ранения.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили 13-ю подряд ночь атак на Исламскую Республику.

Накануне стало известно, что минимум пять военных самолетов США летели к Персидскому заливу.

8 июля произошел новый виток эскалации противостояния между США и Ираном. В ответ на атаку торгового судна в Ормузском проливе американские войска нанесли серию ударов по территории Ирана, что стало первым подобным инцидентом после заключения меморандума между странами. Президент США Дональд Трамп официально объявил о разрыве перемирия.

Ранее Трамп допустил возможность массированной атаки на Иран.