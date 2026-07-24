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Армия

Губернатор рассказал, что школьник накрыл собой трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ

Шуваев: 11-летний житель Белгородской области накрыл собой брата при атаке БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Мальчик из Белгородской области накрыл своего трехлетнего брата при детонации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом глава региона Александр Шуваев рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мальчику 11 лет.

«Однако уже в этом возрасте он показал себя как настоящий герой в экстренной ситуации — во время одной из вражеских атак накрыл собой трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ», — утверждает губернатор.

По его словам, мальчик получил осколочные ранения, его брат не пострадал.

Также Шуваев посетил подростка, который пострадал при атаке на автобус в Шебекино. Губернатор рассказал, что молодой человек помогал пострадавшим пассажирам выбраться из разбитого транспортного средства.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что в ночь на 23 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. По информации ведомства, дроны сбили в период с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля.

Ранее беспилотники атаковали объект ТЭК в Ульяновской области.

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