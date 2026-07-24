Губернатор рассказал, что школьник накрыл собой трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ

Мальчик из Белгородской области накрыл своего трехлетнего брата при детонации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом глава региона Александр Шуваев рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мальчику 11 лет.

«Однако уже в этом возрасте он показал себя как настоящий герой в экстренной ситуации — во время одной из вражеских атак накрыл собой трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ», — утверждает губернатор.

По его словам, мальчик получил осколочные ранения, его брат не пострадал.

Также Шуваев посетил подростка, который пострадал при атаке на автобус в Шебекино. Губернатор рассказал, что молодой человек помогал пострадавшим пассажирам выбраться из разбитого транспортного средства.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что в ночь на 23 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. По информации ведомства, дроны сбили в период с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля.

Ранее беспилотники атаковали объект ТЭК в Ульяновской области.