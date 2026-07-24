В городе на западе Ирана произошел взрыв

Взрыв произошел в южной части иранского города Хорремабад. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Других подробностей произошедшего не приводится.

До этого Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали 13-ю подряд ночь атак по Ирану.

Накануне стало известно, что минимум пять военных самолетов США летели к Персидскому заливу. К региону подлетали четыре транспортных самолета-заправщика США Boeing KC-46A Pegasus и Boeing KC-135R Stratotanker. Также в районе побережья был замечен самолет дальней радиолокационной разведки и обнаружения Boeing E-3B Sentry.

8 июля произошел новый виток эскалации противостояния между США и Ираном. В ответ на атаку торгового судна в Ормузском проливе американские войска нанесли серию ударов по территории Ирана, что стало первым подобным инцидентом после заключения меморандума между странами. Президент США Дональд Трамп официально объявил о разрыве перемирия.

Ранее Трамп допустил возможность массированной атаки на Иран.