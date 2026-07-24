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Армия

США начали 13-ю подряд ночь атак по Ирану

CENTCOM: ВС США начали очередную серию ударов по Ирану
US Navy

Американские военные вновь начали наносить удары по территории Ирана. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM)

В ведомстве отметили, что удары по иранским военным объектам начали наносить в 18:45 по времени Восточного побережья США (1:45 мск).

«Это 13-я ночь подряд ударов, направленных на то, чтобы привлечь Иран к ответственности и уменьшить угрозы со стороны Корпуса стражей исламской революции для коммерческого судоходства», — добавили в CENTCOM.

Накануне сообщалось, что минимум пять военных самолетов США летели к Персидскому заливу.

8 июля произошел новый виток эскалации противостояния между США и Ираном. В ответ на атаку торгового судна в Ормузском проливе американские войска нанесли серию ударов по территории Ирана, что стало первым подобным инцидентом после заключения меморандума между странами. Президент США Дональд Трамп официально объявил о разрыве перемирия.

Ранее Трамп допустил возможность массированной атаки на Иран.

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