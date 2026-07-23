Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Украинские войска нанесли ракетный удар по российскому городу

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях», — говорится в публикации.

23 июля в оперштабе Белгородской области рассказали, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками ряд муниципалитетов региона, в результате чего пострадали пять мирных жителей.

21 июля посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что на фоне провалов ВСУ на фронте Киев усилил удары по российским гражданским объектам. За прошедшую неделю, по словам дипломата, от действий украинских военных пострадали 433 мирных жителя России.

Ранее платье загорелось на невесте после удара дрона по ЗАГСу в Белгороде.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!