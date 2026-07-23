Украинские войска нанесли ракетный удар по российскому городу

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу

Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях», — говорится в публикации.

23 июля в оперштабе Белгородской области рассказали, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками ряд муниципалитетов региона, в результате чего пострадали пять мирных жителей.

21 июля посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что на фоне провалов ВСУ на фронте Киев усилил удары по российским гражданским объектам. За прошедшую неделю, по словам дипломата, от действий украинских военных пострадали 433 мирных жителя России.

Ранее платье загорелось на невесте после удара дрона по ЗАГСу в Белгороде.