В Белгородской области пять человек пострадали при атаках БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками ряд муниципалитетов Белгородской области, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил оперштаб региона.

По его данным, в Белгороде дрон атаковал коммерческий объект. Три человека получили ранения: мужчину с осколочным ранением плеча доставили в городскую больницу № 2, женщину с ранением голени — в областную клиническую больницу, еще одна пострадавшая с минно-взрывной травмой госпитализирована в городскую больницу № 2. Повреждены навес, оборудование и восемь машин.

Позже за медицинской помощью обратился еще один мужчина, пострадавший при атаке на тот же объект. У него диагностировали слепые осколочные ранения плеча и ног. После оказания помощи его отпустили домой.

В Белгородском районе в селе Красный Октябрь беспилотник ударил по автомобилю на территории предприятия. Мужчина с множественными осколочными ранениями рук и ног был доставлен в Октябрьскую районную больницу.

Также в селе Бочковка FPV-дрон повредил частный дом, газовую трубу, гараж и автомобиль. В поселке Новосадовый пострадал автомобиль.

В Грайвороне один беспилотник повредил остекление квартиры в многоквартирном доме, второй — частный дом, где выбиты окна и поврежден фронтон.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал автомобиль, а в Шебекино при детонации беспилотников повреждены две машины.

Ранее платье загорелось на невесте после удара дрона по ЗАГСу в Белгороде.