Российские войска нанесли новые удары по порту в Одесской области

Российские войска продолжили нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере «Макс».

Как уточнили в ведомстве, в результате атаки при помощи высокоточного оружия воздушного базирования в порту Южный Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских войск.

23 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что удары ВС России, в результате которых танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские порты, понижают боеспособность украинской армии.

19 июля в Минобороны рассказали, что ВС РФ в порту Южный нанесли поражение складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ.

Ранее войска РФ атаковали производственные цеха и склады хранения украинских дронов.