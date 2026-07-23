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Армия

Глава ЛНР сообщил об атаках ВСУ на Луганск

Пасечник: дроны ВСУ атаковали рынок и автомобили в Луганске
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Луганску. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, атакам подверглись территории оптовых продовольственных складов и рынка «Околица», автостоянка и грузовые автомобили. Пострадавших нет. Кроме того, в Сватово украинские военные целенаправленно нанесли удар беспилотником по водителю «Луганскэнерго».

«Он получил ранения», — написал Пасечник.

До этого Пасечник сообщал, что украинский беспилотник залетел в окно жилого дома в Сватово. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них двое детей 10 и 14 лет.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что на фоне провалов ВСУ на фронте Киев усилил удары по гражданским объектам. За прошедшую неделю, по его словам, от действий украинских военных пострадали 433 мирных жителя России.

Ранее в центре Белгорода взорвался дрон ВСУ.

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