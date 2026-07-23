В центре Белгорода взорвался дрон ВСУ

В Белгороде два человека пострадали при взрыве дрона ВСУ

В центре Белгорода сдетонировал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего двое мужчин получили осколочные ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

По данным оперштаба, дрон взорвался в центре города. Раненые получили осколочные повреждения ног, им оказали медицинскую помощь на месте.

«От предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались», — уточнили в оперштабе.

22 июля беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Тогда, по данным властей, за медицинской помощью никто не обращался.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 23 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 223 украинских дрона. По данным ведомства, в Воронежской области при падении беспилотника не выжил трехлетний ребенок, его родители получили ранения. В Крыму, по данным главы республики Сергея Аксенова, два мирных жителя получили несовместимые с жизнью травмы. Подробнее об атаках в материале — «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали склады маркетплейса под Воронежем.