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Армия

Российские военные поразили топливно-энергетические объекты ВСУ

ВС России поразили использовавшиеся ВСУ объекты энергетики и транспорта
Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России заявило о нанесении огневого поражения объектам топливно-энергетической, а также транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Все эти объекты попали в список целей, которые были поражены в течение суток оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии.

Кроме того, как указало Минобороны России, российские войска поразили цеха производства и места хранения украинских БПЛА большой дальности. Досталось и пунктам временной дислокации зарубежных наемников и украинских боевиков. Эти пункты были поражены в 146 районах.

23 июля Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Белицкое в Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее бывший солдат ВСУ заявил, что украинцы готовы к потере Донбасса ради окончания конфликта.

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