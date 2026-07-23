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Армия

На Украине девушка угостила военных бургерами со взрывчаткой

В Чернигове девушка угостила военных у блокпоста бургерами со взрывчаткой
Shutterstock/FOTODOM

На блокпосту в Чернигове девушка передала военным пакеты с бургерами, в которых оказалось взрывное устройство. Об этом сообщает украинский портал Cheline.

По данным издания, инцидент произошел на выезде из Чернигова в направлении Киева. Неизвестная под предлогом благодарности передала военнослужащим несколько пакетов с фастфудом, после чего уехала. В одном из бургеров было самодельное взрывное устройство.

Украинские бойцы переместили пакеты на безопасное расстояние от людей и блокпоста — это спасло им жизнь, пишет портал.

До этого в Николаевской области военнослужащий отправил жене и детям посылку со взрывчаткой. Установлено, что мужчина умышленно положил в посылку с продуктами самодельное взрывное устройство. В результате детонации его супруга не выжила, также пострадали двое детей. В ходе обыска в квартире нашли еще семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическую взрывчатку, зажигательные трубки, взрыватели и детонаторы. Мужчину задержали, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее на Украине женщина устроила взрыв у кафе, где были сотрудники ТЦК.

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