Над Севастополем уничтожены 30 беспилотников

Над Севастополем за минувшие сутки было уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «Максе» заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«За минувшие сутки наши военные вместе с мобильными огневыми группами уничтожили 30 беспилотников противника», — написал он.

По словам Развожаева, никто не пострадал.

23 июля также сообщалось, что беспилотные летательные аппараты атаковали промышленный объект в Туймазинском районе Башкирии, передал Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям. В Госкомитете по ЧС уточнили, что после падения обломков одного из беспилотников на территории предприятия произошло возгорание. В данный момент пожар ликвидируют.

Кроме того, беспилотники атаковали склады маркетплейса в Воронежской области. Название маркетплейса губернатор региона не уточнил. Он только указал, что повреждения получила кровля одного склада, у другого во время атаки БПЛА пострадал фасад.

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