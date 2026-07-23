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Армия

В Крыму выросло число погибших после ударов ВСУ

Число погибших при атаке ВСУ в Крыму увеличилось до двух
Global Look Press

Число погибших в результате украинской атаки на Крым выросло до двух, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в «Максе».

«По уточненной информации оперативных служб, в результате ночного вражеского удара по Крыму, к сожалению, есть новые жертвы: еще один человек погиб и один получил ранения», — написал он.

В ночь на 23 июля силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. В Воронежской области при падении БПЛА погиб трехлетний ребенок, его родители получили ранения. В Крыму, по данным главы республики Сергея Аксенова, четверо мирных жителей пострадали. Изначально было известно об одном погибшем. Губернатор выразил соболезнования его семье и близким, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он сообщил, что власти республики окажут необходимую помощь семьям погибшего и раненых. Также сообщалось об атаке на объект ТЭК в Ульяновской области и о четырех дронах, летевших на Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК завел уголовное дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты в Крыму.

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