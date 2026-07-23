В Крыму раскрыли трагические последствия ночной атаки ВСУ

Аксенов: один человек не выжил, четверо пострадали при ночном ударе ВСУ по Крыму

Мирный житель Крыма не выжил в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Кроме того, ранения получили четверо человек, в том числе двое детей, добавил Аксенов. Он выразил искренние соболезнования родным и близким мужчины, которого не удалось спасти. Пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Глава Крыма пообещал, что правительство окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку.

В ночь на 22 июля в Ялте один из БПЛА попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадали 17 человек. Из-за атаки в многоэтажке произошло частичное обрушение фасадной части, а также возник пожар — выгорели семь квартир. Город остался «без света и воды», также перебои с энергоснабжением зафиксированы в нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты, находящиеся в городском округе Ялта республики Крым.

Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.