Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Крыму раскрыли трагические последствия ночной атаки ВСУ

Аксенов: один человек не выжил, четверо пострадали при ночном ударе ВСУ по Крыму
Анна Громова/«Газета.Ru»

Мирный житель Крыма не выжил в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Кроме того, ранения получили четверо человек, в том числе двое детей, добавил Аксенов. Он выразил искренние соболезнования родным и близким мужчины, которого не удалось спасти. Пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Глава Крыма пообещал, что правительство окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку.

В ночь на 22 июля в Ялте один из БПЛА попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадали 17 человек. Из-за атаки в многоэтажке произошло частичное обрушение фасадной части, а также возник пожар — выгорели семь квартир. Город остался «без света и воды», также перебои с энергоснабжением зафиксированы в нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты, находящиеся в городском округе Ялта республики Крым.

Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!