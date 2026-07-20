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Армия

Судно попало под удар у берегов ОАЭ

UKMTO: неизвестный снаряд повредил судно у берегов ОАЭ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Судно получило повреждения после удара неизвестного снаряда у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

По его данным, инцидент произошел в 17 морских милях к востоку от города Дибба. Капитан судна сообщил, что в результате попадания был поврежден рулевой механизм, из-за чего судно потеряло управляемость.

В UKMTO отметили, что все члены экипажа находятся в безопасности. Информации о загрязнении окружающей среды или разливе топлива не поступало.

Тип судна, его принадлежность и число находившихся на борту людей не уточняются.

До этого в южной части Ормузского пролива под удар попали два индийских танкера. В минобороны ОАЭ заявили, что суда были поражены крылатыми ракетами Ирана в территориальных водах Омана. При ударе не выжил один член экипажа, еще восемь пострадали. На танкерах возникли пожары. ОАЭ осудили нападение как нарушение международного права и заявили, что могут принять ответные меры.

Ранее в UKMTO сообщили, что с начала войны в Иране в Персидском заливе были атакованы 29 судов.

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