В двух российских регионах ввели план «Ковер»

План «Ковер» ввели в Самарской и Пензенской областях

План «Ковер» объявили на территориях Самарской и Пензенской областей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о введении плана в своем Telegram-канале в 2:37 мск.

Спустя две минуты о плане «Ковер» объявил глава Пензенской области Олег Мельниченко.

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в трех областях России объявили ракетную опасность.