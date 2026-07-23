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Армия

В Подмосковье объявили ракетную опасность

МЧС: ракетная опасность объявлена на территории Московской области
Global Look Press

Ракетную опасность объявили на территории Московской области. Об этом сообщает МЧС России по региону в «Макс».

Также в Подмосковье действует режим беспилотной опасности.

До этого Росавиация сообщила, что столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

22 июля в министерстве обороны РФ заявили, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 242 украинских беспилотника над регионами России.

Отмечается, что БПЛА нейтрализовали над Курской, Калужской, Брянской, Белгородской, Орловской, Новгородской, Ростовской, Псковской, Рязанской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Азовским и Черным морями.

22 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что падение беспилотника ВСУ в Кагальницком районе Ростовской области привело к возгоранию озимой пшеницы в поле.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре три человека пострадали из-за обломков БПЛА.

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