Главред «Национальной обороны» рассказал о новой военной разработке США

США создают дешевую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для зенитно-ракетного комплекса Patriot специально для борьбы с беспилотниками. Об этом главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал РИА Новости.

Он отметил, что существующие ракеты к комплексу Patriot PAC-3 нерационально использовать для уничтожения дронов. Ценовые параметры и темпы производства боеприпасов не позволяют в полной мере использовать ракеты для борьбы с беспилотниками.

По мнению Коротченко, стоимость PAC-3 ACE может составить до $1 млн.

До этого сообщалось, что американская компания Lockheed Martin будет производить более дешевую версию ракет для зенитных ракетных систем Patriot. Компания заявила, что ее новая ракета PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) будет стоить менее половины от полной цены PAC-3 MSE, одна единица которой, согласно бюджетным документам армии США, обходится американцам в $4 млн.

Ранее в Раде заявили об отсутствии у Украины ракет для Patriot.