Российские военные за 12 часов сбили 80 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние 12 часов уничтожили 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в сообщении ведомства.

22 июля беспилотник Вооруженных сил Украины попал в жилой дом в Ялте — пострадали 17 человек. Город остался «без света и воды», также перебои с энергоснабжением зафиксированы в нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма. На Кубани дроны ударили по нефтебазе в Армавире и складскому комплексу в Краснодаре. Кроме этого, БПЛА атаковали Ставропольский край и Брянскую область. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обломки беспилотника ВСУ повредили многоквартирный дом в Краснодаре.