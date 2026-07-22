Вооруженные силы России при освобождении населенного пункта Благодатное в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Площадь данного района составляет порядка пяти километров.

Отмечается, что в ходе боев в районе Благодатного было уничтожено до взвода живой бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также четыре боевые бронированные машины и 32 тяжелых гексакоптера типа «Баба-яга». Взятие под контроль Благодатного позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на занятых позициях.

В этот же день российские военнослужащие в ходе штурма села Артельное, расположенного в Харьковской области, взяли в плен офицеров пограничной службы Украины. По данным источника агентства ТАСС в силовых структуров, ВСУ попытались отбить потерянные позиции, но им это не удалось.

22 июля в российском министерстве обороны заявили, что село Артельное перешло под контроль ВС РФ. Населенный пункт расположен на северо-западной окраине Купянского района.

Ранее в Константиновке российские войска взяли в плен военных полка «Скала».