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Армия

Офицеры погранслужбы Украины попали в плен в Харьковской области

ТАСС: ВС РФ в ходе боев за Артельное взяли в плен офицеров погранслужбы Украины
Kai Pfaffenbach/Reuters

Российские военнослужащие в ходе штурма села Артельное, расположенного в Харьковской области, взяли в плен офицеров пограничной службы Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, в сражениях за населенный пункт участвовали бойцы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса в составе группировки российских войск «Север».

«В ходе штурма <...> наши военнослужащие взяли в плен офицеров погранслужбы Украины, а все попытки врага отбить утраченные позиции силами подразделений 1-й отдельной бригады территориальной обороны оказались безрезультатны и завершились лишь новыми фамилиями в бесконечно длинных списках пропавших без вести в ВСУ (Вооруженных силах Украины. — «Газета.Ru»), — рассказал источник.

Он подчеркнул, что военные Вооруженных сил РФ благодаря взятию под контроль Артельного расширили полосу безопасности на данном участке фронта. Сейчас на этом направлении наблюдаются благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовиков.

22 июля в российском министерстве обороны заявили, что село Артельное перешло под контроль ВС РФ. Населенный пункт расположен на северо-западной окраине Купянского района Харьковской области.

Ранее бойцы ВС РФ сорвали контратаку наемников ВСУ в Харьковской области.

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