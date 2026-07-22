В Сочи рассказали о состоянии 7-летней девочки, пострадавшей при атаке БПЛА

Пострадавшую при атаке БПЛА в Сочи девочку планируют выписать на неделе

Пострадавшую при атаке БПЛА в Сочи девочку планируют выписать на неделе. Об этом сообщили журналистам в городской администрации, пишет ТАСС.

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии юной пациентки. Она обеспечена всех необходимым лечением и проходит антибактериальную терапию.

«Выписка планируется в ближайшую неделю», — говорится в сообщении.

Накануне оперштаб Кубани сообщил, что семилетняя девочка пострадала в результате падения обломков беспилотника на территории храма в Центральном районе Сочи. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы для жизни нет, уточнили в оперштабе.

Как сообщил ТАСС депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин, во время атаки ВСУ девочка выбежала из экскурсионного автобуса и попыталась укрыться в храме. В этот момент там шла служба, рассказал депутат. По его словам, девочка получила легкое ранение в ногу. Первую помощь ей оказали прихожане.

Ранее в Краснодарском крае загорелась нефтебаза после масштабной атаки БПЛА.