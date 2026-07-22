В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после массовой атаки БПЛА

Пожар произошел на территории нефтебазы в Армавире Краснодарского края из-за масштабной атаки беспилотников. Об этом сообщила администрация города в «Максе».

«Сегодня Армавир пережил одну из самых масштабных атак: нефтебаза в Северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотных аппаратов», — отмечается в сообщении.

По данным властей, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. К тушению пожара привлечены более 40 сотрудников МЧС России и девять единиц спецтехники. Специалисты делают все возможное, чтобы локализовать возгорание и не допустить распространение пламени.

До этого оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил, что обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Кроме того, в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.

Позже оперштаб уточнил, что три человека получили ранения из-за падения фрагментов БПЛА на складской комплекс в Краснодаре.

На фоне атаки БПЛА в Краснодаре эвакуировали логистический комплекс Wildberries.

Ранее БПЛА атаковал район храма в Сочи, где нет военных целей.