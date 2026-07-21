В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок

Семилетняя девочка пострадала от падения обломков БПЛА в Сочи

Семилетняя девочка пострадала в результате падения обломков БПЛА в Сочи, сообщает оперштаб Кубани в Telegram-канале.

«Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки беспилотника упали на территории храма в Центральном районе Сочи. На месте работают специалисты экстренных служб.

22 июня глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ребенок и женщина пострадали в результате детонации украинского дрона в Великой Знаменке.

По словам Балицкого, украинский дрон взорвался рядом с жилым домом. В результате пострадали девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения. Обе получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали производственное здание одного из предприятий в Воронеже. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

Ранее при падении обломков дрона в пригороде Воронежа пострадала 14-летняя девочка.