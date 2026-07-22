В Краснодаре после атаки ВСУ ввели режим ЧС в двух округах

Мэр Наумов: в двух округах Краснодара действует режим ЧС после атаки БПЛА ВСУ

После атаки украинских дронов в двух округах Краснодара ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в «Максе» глава города Евгений Наумов.

«В Прикубанском и Карасунском округах, где этой ночью в результате атаки БПЛА пострадали дома, введён режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ по устранению последствий работает штаб», — написал он.

Мэр также рассказал, что жителям, чьи квартиры пострадали, окажут необходимую помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения.

По последним данным регионального оперативного штаба, количество поврежденных из-за атаки украинских беспилотников домовладений в Краснодаре увеличилось до 16. В городе продолжают работать комиссии по оценке ущерба. По последним данным, повреждены 10 частных и шесть многоквартирных домов. В медицинских учреждениях города остаются госпитализированными три человека.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированному налету беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома и складской комплекс в Краснодаре, два частных дома в станице Динской. Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.

Кроме того, в Армавире произошел пожар на территории нефтебазы, предприятие атаковали 16 беспилотников. В местной администрации назвали произошедшее одной из самых масштабных атак на город. Подробнее о ночной атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК РФ квалифицировал ночные атаки ВСУ на Краснодар и Невинномысск как теракт.