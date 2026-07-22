Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Российские военные ударили по портам и логистическим центрам Украины

Минобороны: ВС России ударили по портам Украины и логистическим центрам ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по украинским портам и логистическим центрам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

«ВС РФ продолжали наносить удары по портам Украины и морским судам, по логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ», — проинформировало министерство обороны России.

Также российское оборонное ведомство заявило, что российские военные нанесли поражение сухогрузу и балкеру, выполнявшим перевозку грузов для. Как отметило министерство, удары по судам были нанесены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для Украины.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!