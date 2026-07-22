Российские военные ударили по портам и логистическим центрам Украины

Минобороны: ВС России ударили по портам Украины и логистическим центрам ВСУ

Российские военнослужащие ударили по украинским портам и логистическим центрам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

«ВС РФ продолжали наносить удары по портам Украины и морским судам, по логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ», — проинформировало министерство обороны России.

Также российское оборонное ведомство заявило, что российские военные нанесли поражение сухогрузу и балкеру, выполнявшим перевозку грузов для. Как отметило министерство, удары по судам были нанесены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для Украины.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.