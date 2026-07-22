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Армия

Баранец объяснил, что изменится для России с приходом нового главкома ВСУ

Аналитик Баранец: с приходом Драпатого наступление ВС РФ не остановится
Генеральний штаб ВСУ

С приходом нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого для России вряд ли что-то изменится, поскольку экс-главком Александр Сырский оставил новому руководству украинской армии слишком тяжелое «наследие». Такое мнение в своем материале для kp.ru высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения. Мобилизация идет с большим скрипом. <...> Согласно цифрам, приведенным в июне Владимиром Путиным, за месяц ВСУ недосчитываются 10 тысяч человек. И это не считая дезертиров. <...> Иначе говоря — зияющие пробоины в боевых порядках», — пояснил эксперт.

ВСУ получили жестокого, циничного главнокомандующего-карьериста, но не самого плохого стратега и тактика. И, тем не менее, наступление России кадровые перестановки в военном руководстве противника не остановят, добавил он.

21 июля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский снял Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Драпатого, который в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее военный эксперт объяснил, почему смена главкома опасна для ВСУ.

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