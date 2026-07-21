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Политика

Лукашенко захотел отправить некоторых белорусов на охрану границы с Украиной

Лукашенко приказал отправлять плохо работающих белорусов на границу с Украиной
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять на охрану границы с Украиной граждан, плохо выполняющих свою работу или нарушающих трудовую дисциплину в сельском хозяйстве. Об этом пишет «БелТА».

Во вторник, 21 июля, глава государства провел селекторное совещание. Во время встречи он обратил внимание, что сейчас в сельском хозяйстве наблюдается дефицит кадров. По мнению Лукашенко, в такой ситуации не стоит «надевать наручники» на плохо работающих граждан.

«Попросите [министра обороны Белоруссии Виктора] Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе», — сказал президент.

В то же время он заверил, что Минск не планирует нападать на соседние государства.

8 июля Лукашенко заявил, что Белоруссию необходимо уберечь от катаклизмов и войн. Как он отметил, республика должна иметь возможность «тихо делать свое дело» и развиваться теми темпами, какие она демонстрирует сейчас.

Ранее Лукашенко оценил готовность белорусов воевать.

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