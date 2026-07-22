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Армия

Названа причина враждебного отношения генералов ВСУ к Драпатому

«Страна.ua» узнала о враждебном настрое генералов ВСУ против Драпатого
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

В высшем командовании ВСУ сохраняется напряженность в связи с кадровыми перестановками: часть генералитета, имевшая прямые связи с отправленным в отставку главкомом Александром Сырским, враждебно относится к его преемнику Михаилу Драпатому. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По его данным, некоторые командиры ВСУ представителей высшего командования ВСУ не считают нового главкома эффективнее себя. При этом у них, как отмечается в статье, есть собственный канал общения с президентом страны Владимиром Зеленским в обход официальной армейской иерархии.

О назначении Драпатого главкомом ВСУ украинский лидер объявил вчера вечером, отправив в отставку его предшественника Александра Сырского. До этого Драпатый занимал должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Сегодня он официально приступил к исполнению новых обязанностей.

На увольнении настаивали многочисленные участники акций протеста, недовольные тем, что 14 июля Зеленский снял с должности министра обороны Михаила Федорова, в том числе из-за его конфликта с главкомом (теперь уже бывшим).

Протестующие требуют не только увольнения Сырского, но и возвращения Федорова на министерский пост.

Ранее на смену главкома ВСУ отреагировали в Кремле.

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